Paulo Guedes vai abrir os cofres

Atualizado em 4 out 2021, 16h25 - Publicado em 4 out 2021, 15h53

Por Victor Irajá Atualizado em 4 out 2021, 16h25 - Publicado em 4 out 2021, 15h53

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está disposto a abrir os cofres para promover investimentos de estatais. Estão em gestação no Ministério da Economia duas portarias para injetar créditos suplementares de 155,6 milhões de reais para empresas públicas. O ministro prepara o aporte de 133,4 milhões de reais para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente das empresas Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Banco do Nordeste, Eletronorte, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), Transpetro, Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (Eletrosul) e Petrobras Biocombustível S.A. Em outro ofício, o ministro determina a liberação de outros 13,1 milhões de reais para a Infraero.

A implementação orçamentária se daria ainda este ano, às vésperas de 2022, ano eleitoral em que o presidente Jair Bolsonaro tenta recuperar popularidade e injetar recursos em investimentos públicos. Segundo os documentos, os recursos serão oriundos de “anulações parciais de dotações orçamentárias”.

+Offshore enfraquece defesa de propostas de Guedes

+Como fica o imposto de renda da offshore de Paulo Guedes?