Paulo Guedes está preso à Disneylândia

O ministro da economia Paulo Guedes gosta de ressaltar o lado bom do dólar alto para o turismo brasileiro. Nesta semana, ele disse que o dólar a 5 reais é bom porque as famílias humildes do Brasil inteiro estão se beneficiando. “Porque essa família rica, entre aspas, em vez de estar indo para a Disneylândia levando funcionários e uma porção de gente, estão viajando pelo Brasil”. O ministro diz que por conta disso o turismo pelo país está crescendo fortemente. Ele não mencionou sobre os Estados Unidos e tantos outros países ainda terem restrições para a entrada de brasileiros por conta da pandemia.

No ano passado, um mês antes da pandemia, Guedes já dizia que o dólar alto era bom para o turismo. Foi quando ele disse que o câmbio não estava nervoso, apenas mudou de patamar e que antes era uma festa danada para as empregadas domésticas. “Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Pera aí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita…”

Naquele mês de fevereiro, quando Guedes falou das empregadas domésticas, o dólar estava em torno de 4,35 reais. Hoje está em torno de 5,25 reais. Já esteve até na banda mais próxima dos 6,00 reais, com o efeito da pandemia. Na semana passada, estava 4,90 reais. Começou a subir novamente por conta do risco político e o projeto da reforma do imposto de renda. Na quinta-feira, 08, o Banco Central teve que atuar para fazer baixar dos 5,30 reais.