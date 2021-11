Paulo Guedes está certo: o mercado erra muito nas previsões

O ministro Paulo Guedes não anda em boa fase, é verdade, mas tem razão quando diz que o mercado também erra muito nas previsões. O Boletim Focus do Banco Central, que reúne semanalmente projeções dos economistas do mercado financeiro, mostra que, em janeiro, eles acreditavam que 2021 terminaria com Selic a 3,25%, PIB crescendo 3,5% e inflação a 3,5%. Agora estimam juros a 9,25%, PIB crescendo pouco abaixo de 5% e inflação a quase 10%. Pena ( para o Brasil) que eles erraram. Esse mesmo mercado estima que no próximo ano o país não cresce nem 1%.