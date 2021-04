Participantes da Funcef criticam investimento no aeroporto de Guarulhos

O resultado do fundo de pensão dos funcionários da Caixa (Funcef) foi positivo, em 2020, mas o superávit foi puxado pela valorização da Vale. Por isso, os economiários do Paraná não pouparam críticas à administração do fundo, especialmente por dois investimentos que deram prejuízos contábeis à fundação: Invepar, dona do aeroporto de Guarulhos, e Norte Energia, dona da usina hidrelétrica de Belo Monte. Apesar de já ter divulgado seus resultados, a empresa ainda não publicou ao público em geral o balanço detalhado. Pelo que diz nota publicada pela Federação dos Bancários do Paraná, o valor contabilizado em Invepar está em 700 milhões de reais, apesar de o investimento inicial na empresa ter sido de cerca de 1,3 bilhão de reais e ainda ter aportado mais recursos na empresa.

A Funcef não gostou das críticas e em nota respondeu com afronta: “Nos surpreende termos a necessidade de chamar a atenção de quem quer que seja sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a economia em geral e sobre os setores de mobilidade urbana e mesmo de transporte de longa distância”. A Invepar teve um prejuízo, em 2020, de 1,3 bilhão de reais. Os números refletem em especial a crise em Cumbica, que viu o número de passageiros cair de 43 milhões em 2019 para 20 milhões, no ano passado. Mas de qualquer forma, não é só a crise da Covid que tem afetado o investimento da Funcef na Invepar. Em 2019, o resultado da empresa tinha sido ainda pior, com prejuízo de 1,5 bilhão de reais e o balanço da Funcef já registrava prejuízo contábil.