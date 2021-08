Parlamentares vão à Justiça contra dinheiro público em desfile de tanques

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) e a deputada federal Tabata Amaral vão pedir na Justiça a proibição do uso de dinheiro público para o desfile de tanques e armamentos previsto para acontecer nesta terça-feira, 10, em Brasília. O evento será promovido pela Marinha e coincide com o dia da votação do voto impresso no Congresso. O simbolismo se deve ao fato de a questão eleitoral ter levado à escalada da crise institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro, que chegou a dizer que não aconteceriam eleições em 2022 sem o voto impresso.

A ação dos parlamentares na Justiça deve ser ajuizada ainda nesta segunda-feira.

Pedi à Justiça que impeça o gasto de recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar. As Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. Os brasileiros, sofrendo com as consequências da pandemia, também não. O Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) August 9, 2021