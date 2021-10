Parlamentares pedem que CVM investigue se Paulo Guedes manipulou Petrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

27 out 2021, 17h21

Por Josette Goulart 27 out 2021, 17h21

O senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB/SP) enviaram um ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedindo providências para verificar se o ministro Paulo Guedes está manipulando intencionalmente o valor de mercado da Petrobras. Guedes disse na segunda-feira, 25, que, em 30 anos, a Petrobras não valerá nada, mas que foi só o presidente Jair Bolsonaro falar em privatizá-la que seu desempenho no mercado acionário melhorou. “A eventual manipulação intencional dos preços do mercado no uso das prerrogativas inerentes ao cargo de Ministro de Estado, emitindo sinal falso e criando liquidez inverídica caracteriza, em tese, a prática de spoofing, que potencialmente poderia sujeitar o suposto fraudador a penalidades equivalentes às aplicadas a crimes de fraude financeira”, diz o documento assinado pelos parlamentares. Nesta quarta-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em privatizar a Petrobras e disse que a estatal só lhe traz dor de cabeça.