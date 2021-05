Pará instala CPI para investigar impacto ambiental da Vale na Amazônia

Em meio ao olhar atento dos investidores internacionais para tudo que diz respeito à Amazônia, a empresa mais valiosa da bolsa brasileira, a Vale, vai enfrentar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que quer esmiuçar sua atuação no estado do Pará e os efeitos sobre o meio ambiente e comunidades.A assembleia legislativa do Pará (Alepa) instalou a CPI da Vale na quarta-feira, 26, elegeu presidente, vice-presidente e relator. Pelos próximos 90 dias, a empresa terá que se defender na Comissão. “A Casa Legislativa resgata um anseio de décadas, uma investigação em relação a empresa Vale”, disse o presidente, deputado Eraldo Pimenta. “A Vale precisa rever todos os seus critérios de licenciamento ambiental concedidos e que bases foram dadas, além de fazer uma apuração de perda”, disse o deputado Carlos Bordalo, vice-presidente da CPI.

A Vale tem minas de extração de minério de ferro, manganês, níquel, cobre no estado do Pará e responde a uma série de ações judiciais promovidas pelo Ministério Público Federal e associações representativas de entidades indígenas na região questionando sua atuação. Em novembro do ano passado, a empresa fechou um acordo preliminar com MPF e associações com o qual todos concordavam em suspender processos e o pagamento de 26 milhões de reais em benefício de comunidades indígenas. A empresa também informa em seus documentos oficiais que faz uma série de ações de compensações ambientais na região, em especial em Carajás.