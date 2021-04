Paper x J&F: Juíza mantém suspensão de transferência da Eldorado

A Juíza Renata Maciel, da 2ª Vara Empresarial do Fórum de São Paulo, manteve a liminar que havia suspendido a transferência da Eldorado Brasil para o grupo indonésio Paper Excellence, mas também determinou que sejam feitas as substituições de garantias dos empréstimos da empresa. A Eldorado tem dívidas bilionárias com alguns bancos, garantidas pela J&F Investimentos, da família Joesley Batista. Na prática, a troca de garantias seria um passo inicial para o início do cumprimento da sentença arbitral que deu ganho de causa para os indonésios, determinando que a J&F entregue a Eldorado. A juíza disse, no entanto, que esse cronograma deve começar a ser cumprido daqui 30 dias (pode chegar a 45 dias) quando vai voltar a analisar o caso e ressaltou que até lá pode mudar de decisão. A J&F está tentando anular a decisão arbitral alegando a suspeição de um dos árbitros e com denúncias de suspeitas de hackeamento.