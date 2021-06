Pandemia leva Alpargatas à Justiça para tentar destravar venda de galpões

A Alpargatas, dona das marcas Havaianas e Osklen, está tentando destravar na Justiça a venda de dois galpões em Mogi Mirim, em São Paulo, avaliados em 45 milhões de reais. Apesar de ter apresentado aumento de 33% em suas receitas e de 74% no lucro no primeiro trimestre deste ano, a empresa alegou na Justiça que foi “definitivamente afetada pela pandemia” e que é urgente desativar fábricas que estão com resultados piores, consolidar operações e vender ativos ou até usar como garantia para obtenção de crédito.

A empresa quer derrubar as hipotecas que foram feitas pelos donos anteriores dos galpões, do grupo BrasFanta, em ações tributárias já finalizadas. Os prédios fizeram parte do negócio da compra da empresa Locomotiva e Locomotiva Amazônia. No processo, protocolado na segunda-feira, 31, na Justiça de São Paulo, a companhia informou que tentou vender um dos galpões, avaliado em 15 milhões de reais, e não conseguiu ofertas melhores do que 3 milhões de reais por conta do entrave da hipoteca com o grupo BrasFanta.