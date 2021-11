País perde empregos com descarte inadequado de plástico

Um estudo do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de Minas Gerais (Simplast), com base em dados da Associação Brasileira da Indústria de Plástico (Abiplast), mostra que um terço de todo plástico produzido no país é descartado de maneira inadequada. São 2,6 milhões de toneladas de plástico que poderiam gerar 31,5 mil empregos, segundo o sindicato, se fossem reciclados adequadamente. Apenas 24% das 7,7 milhões de tonelada produzidas durante o ano de 2020 foram reciclados. Para se ter uma base de comparação, a reciclagem de alumínio no país fica entre 95% e 98%.