Pagamento à vista dispara nas compras do Dia das Mães

A plataforma de pagamentos Adyen, que tem clientes como Magazine Luiza, Via, Amaro e Arezzo, fez um levantamento com base nas compras do Dia das Mães e descobriu que o pagamento por débito em conta, ou seja, à vista, disparou 714% se comparado com a semana das mães do ano passado. Segundo a empresa este aumento do uso de débito se deu por vários fatores, mas dois chamam a atenção: o número de pessoas sem cartão de crédito entrando no consumo digital via e-commerce e o auxílio emergencial. As compras por crédito aumentaram na média 64%.