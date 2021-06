Pacheco não atende ligação, nem responde WhatsApp, diz Katia Abreu

A senadora Katia Abreu (PP-TO) fez fortes críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em entrevista ao Radar Econômico. “Ninguém sabe qual é a agenda do Senado”, diz a senadora. “Nada funciona sem a autorização do presidente e ele não aprova nada. Qual é a pauta do Senado?”. As comissões estão paradas, segundo ela, e com exceção da CPI, que Pacheco teve que autorizar por ordem do Supremo, o que se diz nos corredores é que quase nada funciona no Senado. “E o presidente não atende ligação, mando WhatsApp todo dia e ele não responde”. O Senado, sob a liderança de Katia Abreu, fez forte pressão para a troca do ministro de relações exteriores e Ernesto Araújo acabou caindo. Outro alvo do Senado é o ministro do meio ambiente Ricardo Salles, que é muito mal visto no exterior, especialmente depois do caso das madeireiras.

