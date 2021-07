Os salários milionários dos principais executivos de estatais

O Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira, 20, a segunda edição do relatório com dados agregados das 46 estatais federais. Um dos dados mais curiosos é o valor dos salários dos principais executivos destas empresas. A Petrobras e os bancos são os que pagam os melhores salários, mas ser presidente da Casa da Moeda ou da Telebras também é um bom negócio.

Na Petrobras, o maior salário chega próximo aos 3 milhões de reais por ano. Depois vem os bancos com salários acima de 1 milhão de reais por ano: BB, BNDES, Caixa e BNB. Descendo na lista vem a Eletrobras, ainda com o presidente ganhando mais de 1 milhão de reais. Depois segue a Pré-Sal Petróleo, a Casa da Moeda, a Telebras e a Finep. Todos com salários superiores a 600 mil reais por ano, apesar de na lista os valores terem sido divulgados mensalmente e com estimativa de remuneração variável. Os cargos de presidente são ocupados em geral por indicação e não é preciso ser concursado.

Apesar dos salários que despertam os sonhos da maioria dos brasileiros, a verdade é que, no setor privado, os salários dos principais executivos de bancos ou petroleiras, por exemplo, são ainda muito mais milionários do que os das estatais.