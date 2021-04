Os novos banqueiros da era digital na lista de bilionários da Forbes

Quatro novos banqueiros do Brasil chegaram à lista de bilionários da Forbes. O Nubank, que hoje tem 35 milhões de clientes, já é o sexto maior banco do país e avaliado em 25 bilhões de dólares, emplacou David Vélez, cofundador da fintech. A Stone, empresa de pagamentos que cresce entre lojistas e vale 20 bilhões de dólares na Nasdaq, colocou dois nomes na lista: André Street e Eduardo Pontes. E ainda tem a XP que estreiou com Guilherme Benchimol. A corretora vale 22 bilhões de dólares na Nasdaq, está se transformando em um banco completo e segue no encalço do seu próprio acionista e concorrente, o Itaú.