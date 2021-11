Os fatores que podem fazer o varejo virar o jogo na bolsa ainda em 2021

O ano de 2021 não tem sido nada fácil para as varejistas na bolsa. Com inflação e juros nas alturas e a recuperação do emprego ainda caminhando a passos lentos, empresas como Americanas e Via já acumulam perdas na casa dos 60% no ano. Por um lado, esses índices, do jeito que estão, desestimulam o consumo das famílias, mas, por outro, os analistas acreditam que a inflação e os juros devem começar a se estabilizar, e apostam nas festas de fim de ano como um fator que pode puxar as ações para cima. “A inflação tem se concentrado em alguns itens como energia, alimentos e combustíveis, os outros núcleos já começam a ficar comportados. A recuperação do emprego, ainda que tímida, também ajuda a aquecer o mercado, sobretudo às vésperas de Black Friday e Natal. Outro ponto relevante é o mercado de crédito, que está aquecido e, a inadimplência, adequada”, diz Fernanda Mansano, economista-chefe do TC.

Como não poderia ser diferente, o cenário fiscal do país também é fundamental para a recuperação do varejo. “Deve haver um reajuste nessas empresas por causa das festas de fim ano, mas a grande sinalização seria o controle das contas públicas e o impacto disso na inflação. Conforme a gente vislumbre um horizonte sem tantos percalços, os negócios melhoram como um todo”, avalia Danilo Batara, sócio e chefe de mesa de operações da Delta Flow Investimentos. Importante lembrar que os papéis das varejistas despencaram no ano e ficaram muito baratos.