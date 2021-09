Os dinossauros do Mercado Pago que vão tentar provocar bancões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O Mercado Pago vai espalhar 50 pessoas vestidas de dinossauros pelas avenidas Paulista e Faria Lima, em São Paulo, para que tentem passar pelas portas giratórias dos bancos. A ação de marketing quer provocar os bancões e tentar mostrar que os perrengues de quem precisa ir a uma agência bancária já começam na porta. A ação será filmada e depois explorada nas redes sociais, em especial com os seguidores da Nath Finanças. A campanha foi feita com a GUT São Paulo.

Os grandes bancos já perceberam a fragilidade do atendimento em agências bancárias e estão tentando reverter a fama do perrengue para o de um adicional de facilidade. O Itaú, por exemplo, tem adotado um discurso de que além de oferecer o serviço digital como qualquer fintech ainda tem uma agência física, como um plus para o cliente que não conseguir resolver seus problemas digitalmente.