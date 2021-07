Os bilhões que estão passando pela expansão da Magazine Luiza

A Magazine Luiza não para. Num dia, compra podcast para nerds, no outro, anuncia a entrada no Rio de Janeiro com dezenas de lojas físicas numa tacada só. E nesta quinta-feira, a empresa anunciou duas operações bilionárias. A Magalu agora é dona do KaBum, loja eletrônica referencia em tecnologia e games. Vai pagar 1 bilhão de reais e o negócio ainda prevê uma troca de ações que pode fazer o acerto chegar a 3 bilhões de reais. Na outra frente, a companhia anunciou que está fazendo uma oferta restrita de ações para captar entre 3,4 bilhões de reais e 4,5 bilhões de reais. O que vai fazer com o dinheiro? Expandir.