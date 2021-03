Orçamento: Marinho se dá melhor no Congresso do que Guedes

No frigir dos ovos da demorada votação do Orçamento do governo, em mais um ano de pandemia, quem se saiu bem na foto foi o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. À frente do ministério que é responsável por obras nas áreas de habitação, saneamento e recursos hídricos, o ministro saiu com 65% a mais do que o valor que tinha sido proposto pelo Ministério da Economia, de Paulo Guedes. A proposta original do Orçamento dava conta de 6,5 bilhões de reais para o ministério, menos até do que o que foi disponibilizado no ano passado. Mas Marinho acabou saindo com 10,7 bilhões de reais para sua pasta, depois que os próprios articuladores do governo no Congresso agiram em seu favor. Para os parlamentares, as pequenas obras do ministério de Marinho são fundamentais para ampliar capital político nas bases eleitorais.

