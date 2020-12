‘Orçamento é a prioridade’, diz líder do governo no Congresso

O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou ao Radar Econômico que a prioridade máxima do governo, neste momento, é fazer andar o orçamento no Congresso. “A LDO (Lei de diretrizes orçamentárias) precisa ser aprovada o quanto antes. Depois avançamos nas outras pautas”, afirmou Gomes. Segundo ele, outros temas, como reforma tributária e PEC Emergencial, devem acabar ficando para serem discutidas em fevereiro, quando o Congresso estará com novos presidentes na Câmara e no Senado.

