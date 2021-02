OMS recomenda vacina de Oxford para idosos e contra variantes da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o uso da vacina de Oxford, desenvolvida pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, para imunizar contra a Covid-19 todos os adultos, inclusive idosos, de acordo com declaração do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE, na sigla em inglês), dada nesta quarta-feira, 10. “Não há qualquer razão para não recomendar seu uso”, pontuou o órgão.

Uma polêmica nascida na Alemanha espraiou para outros países europeus, que decidiram não utilizar a vacina em idosos, pois haveria poucos dados referentes à sua eficácia sobre este grupo. A Fiocruz, no Brasil, garante a capacidade de imunização sobre pessoas com mais de 65 anos.

A OMS também reafirmou que a vacina deve continuar sendo usada em regiões onde há mutações do vírus, como África do Sul ou Brasil. No país africano, as autoridades entenderam melhor suspender o uso, pois entenderam que poderia não ter eficácia sobre a nova cepa.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter