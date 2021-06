Omar Aziz, presidente da CPI da Pandemia, está nas mãos de Bolsonaro

O Senado aprovou na noite de terça-feira, 22, uma alteração na medida provisória sobre impostos que deixou o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Pandemia, nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Os senadores aprovaram uma alteração no texto original da MP 1034 e que tira benefício fiscal na Zona Franca de Manaus. Uma derrota política para Omar Aziz, que chegou a deixar ontem os trabalhos da CPI dizendo justamente que precisava se dedicar à votação da MP que mudaria a Zona Franca.

Se Bolsonaro sancionar o texto como aprovado, a venda de petróleo, lubrificantes ou combustíveis derivados para a região, proveniente de outros estados, não terá isenção de impostos. O líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra (MDB-PE) garantiu que este trecho será vetado. Mas nunca custa lembrar que Bolsonaro já fez ameaças de deixar Manaus sem a Zona Franca, que rendeu até uma resposta dura de Aziz, que no próximo ano vai enfrentar uma campanha para tentar se reeleger senador pelo Amazonas.

O alarme também soou entre as empresas do setor de combustíveis, que hoje já têm dificuldades de garantir a isenção dos impostos para a venda na Zona Franca por conta de uma discussão sobre se a isenção vale para alguns produtos. Por isso, hoje precisam ir à Justiça para garantir o benefício. Com a MP transformada em lei, nem com Justiça vão conseguir ter a isenção.

A MP 1034, originalmente, trata do aumento de impostos para bancos e indústria química para compensar perda de arrecadação com isenção de impostos para diesel usado pelos caminhoneiros. A inserção da Zona Franca de Manaus no texto foi feita na Câmara. De qualquer forma, a MP voltará ainda para a Câmara antes de ir para a caneta de Bolsonaro.

