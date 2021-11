Omar Aziz articula para postergar mais a votação da PEC dos Precatórios

O senador Omar Aziz (PSD) articula para que a PEC dos Precatórios ganhe mais tempo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aziz diz que o tempo é curto demais para votar a PEC na próxima terça-feira como combinado e coloca a culpa no governo federal por não ter feito nada antes para ajudar as pessoas que precisam do Auxílio Brasil, que terá orçamento a partir da aprovação da emenda constitucional.

“Concordamos com algumas questões da PEC, mas não concordamos com outras. Não adianta querer açodar as coisas porque o governo quer. Nós queremos ajudar quem precisa. Houve tempo suficiente para ajudar essas pessoas. Se chegamos aonde chegamos, não é responsabilidade do Senado Federal”, disse o senador.

O governo já queria aprovar a PEC nesta semana.