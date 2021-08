Omar Aziz: “Acabamos de descobrir o gabinete paralelo da economia”

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Em seu depoimento na CPI da Covid, o ex-secretário de medicamentos da Anvisa, José Ricardo Santana, disse que fez uma reunião com a médica Nise Yamaguchi para fazer uma apresentação ao presidente Jair Bolsonaro com medidas para a retomada econômica do Brasil e para a implantação de um plano de testagem. Santana e tampouco Nise possuem qualquer formação em economia. Ao que o presidente da CPI, Omar Aziz, disse que o depoente mentia e ironizou: “Paulo Guedes vai ficar chateado. Acabamos de descobrir um gabinete paralelo da economia”.

O relator Renan Calheiros complementou dizendo que grave mesmo era a revelação de que o plano era sobretudo para a tentativa de juntos venderem testes para o Ministério da Saúde. Santana é apontado como o empresário que participou do “jantar da propina”. O tal jantar em que o ex-diretor de logística o Ministério da Saúde, Roberto Dias, teria pedido propina ao cabo da PM, Luiz Dominguetti, para fechar o contrato devendo de 400 milhões de doses de AstraZeneca.