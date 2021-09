Omar Aziz e o destino de Paulo Guedes na CPI da Pandemia

O senador Randolfe Rodrigues pediu em requerimento que o secretário de política econômica, Adolfo Sachsida, ou o ministro da economia, Paulo Guedes, sejam convocados à CPI. O requerimento é por conta do depoimento da advogada de médicos da Prevent Senior, Bruna Morato, que disse haver um pacto da operadora com a economia para que a cloroquina fosse usada como um medicamento que evitaria lockdowns. O presidente da CPI, Omar Aziz, é resistente à convocação. Ele diz que não quer levar a questão econômica para dentro da CPI, já que o Brasil passa por dificuldades com dólar subindo, bolsa caindo e uma série e uma “série de coisas acontecendo no mundo que afeta credulidade brasileira em relação a atração de novos investimentos.”