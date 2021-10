Offshore de Guedes repercute mal na bolsa em dia de sell-off global

VEJA Mercado | Fechamento | 4 de outubro.

Parece replay. Início de semana e sell-off global têm virado rotina no mercado financeiro. Na semana passada, a bolsa abriu em queda de mais de 3% e, nos dias seguintes, recuperou, aos poucos, as perdas. Hoje, o Ibovespa caiu 2,22%, a 110.393 pontos, em mais um dia de vendas a níveis globais. O Nasdaq e o S&P 500, por exemplo, recuaram 2,14% e 1,30%, respectivamente. Os problemas? Segundos os analistas, praticamente os mesmos. Estagflação nas grandes economias e subida de juros antes do previsto para tentar reverter o quadro. Nesta segunda-feira, ainda houve como agravante a notícia das offshores de Paulo Guedes e Campos Neto, reveladas por um consórcio de veículos de imprensa. Embora ter um offshoe não seja ilegal, o ministro não teria deixado claro como é feita a administração dessas empresas lá fora.

“O Ibovespa já abriu o dia influenciado pelas offshores de Guedes e Campos Neto. Evidente que se tivessem notícias positivas no campo econômico, esses assuntos poderiam ser suprimidos, mas não foi o caso. O mercado entrou em um sell-off global no início de uma semana importante de divulgação de indicadores de atividade econômica, industrial e do varejo nas grandes economias”, diz Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. Dentre as quedas, o setor de tecnologia derreteu na bolsa após denúncias contra o Facebook e os problemas dos aplicativos do grupo que ficaram fora do ar. O dólar, como se esperava, subiu em um dia de Ibovespa ruim. A moeda americana fechou o dia cotada a 5,447 reais, uma alta de 1,44%.