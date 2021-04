O “xixi na garrafa” da Amazon e o efeito fulminante em Jeff Bezos

Na sua última carta aos acionistas como CEO da Amazon, divulgada nesta quinta-feira, 15, Jeff Bezos faz uma promessa. Vai transformar a Amazon no “Melhor Empregador da Terra e o Local de Trabalho Mais Seguro da Terra”. Ele diz que a Amazon o fez um homem rico promete que, como presidente do conselho de administração, vai se concentrar na nova meta. “Eu sou um inventor. É o que mais gosto e o que faço de melhor. É onde eu crio mais valor. Nos detalhes, nós da Amazon somos sempre flexíveis, mas em questões de visão somos teimosos e implacáveis. Nunca falhamos quando colocamos nossas mentes em algo, e também não vamos falhar nisso.” A Amazon emprega 1,3 milhão de pessoas no mundo. Cerca de 500 mil chegaram à empresa no ano passado.

Mas tem um motivo para Bezos se debruçar sobre este assunto. E não é nada bonito. A empresa foi massacrada nos últimos meses por conta do processo de sindicalização proposto pelos trabalhadores do Alabama. Eles não conseguiram formar o sindicato, que nos Estados Unidos é formado por empresa e não por classe de trabalhadores, mas o estrago foi feito. A Amazon foi agressiva em conter este movimento e o desgaste de imagem foi gigante. Descobriu-se, por exemplo, por conta de uma guerra de tuítes com senadores americanos que funcionários da Amazon tinham que mijar em garrafas d’agua por não ter tempo de ir ao banheiro. Num primeiro momento, a empresa foi agressiva nas respostas e depois teve que admitir que, de fato, alguns motoristas da empresa usavam deste artifício. Aliás, não só mijavam, mas também tinham que defecar fora do banheiro.

Bezos não menciona este episódio em sua carta. Nem precisa. Que o homem mais rico do mundo seja muito bem sucedido na sua nova empreitada e que sua mente brilhante transforme também as relações de trabalho.