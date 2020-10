O ‘Uber do combustível’ agora quer conquistar os donos dos postos

O grupo FIT, que controla a refinaria Refit (ex-Manguinhos), conseguiu fazer muito barulho quando lançou o aplicativo Gofit, que faz delivery de gasolina para o consumidor final no Rio de Janeiro. Agora, lançará mais um produto, com foco nos donos dos postos de gasolina. Apelidado de “Uber do caminhão de combustível”, o Fretefit é um aplicativo para o dono de posto de gasolina fazer orçamento, contratar e pagar online o transporte de combustíveis vindo das distribuidoras. Inicialmente o FreteFit funcionará nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O lançamento será em 15 de novembro e o app poderá ser baixado nas plataformas IOS e Android.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter