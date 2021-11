O tamanho do desafio: apoio à PEC dos Precatórios é traduzido em números

O governo de Jair Bolsonaro pena para aprovar a PEC dos Precatórios no Senado. Um levantamento da corretora Necton aponta que, neste momento, 35 senadores rejeitariam a proposta e outros 21 parlamentares dariam voto favorável. A necessidade de arraigar 49 votos favoráveis denota o tamanho do desafio: o governo teria que buscar votos de 28 congressistas, mas apenas 25 senadores seguem sem posição definida. Ou seja, o governo precisaria do apoio dos 25 senadores que ainda têm posição indefinida, além de reverter o voto de três senadores com posicionamento contrário. Haja mobilização.