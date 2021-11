O “seguro” da Ambev contra a Covid para patrocinar o carnaval de São Paulo

A Ambev foi a única empresa interessada em patrocinar o carnaval de rua de São Paulo em 2022 e vai pagar 23 milhões de reais pelo patrocínio, valor mínimo exigido pela prefeitura da capital. A falta de outros interessados e o pagamento do piso imposto pela prefeitura pode ter relação com a crise sanitária que o Brasil ainda enfrenta — afinal, ninguém sabe em qual estágio da pandemia o país estará em fevereiro do próximo ano. Ciosa dos riscos, a Ambev se protegeu. Segundo a prefeitura da capital, o depósito do patrocínio será feito somente em janeiro, um mês antes do carnaval, e não será realizado caso o número de casos e óbitos volte a subir na cidade. Além disso, mesmo que um eventual cancelamento do evento ocorre após esse depósito, a prefeitura garante que irá restituir o valor integral do patrocínio.