O robô humanóide de Elon Musk é só um humano, por enquanto

O bilionário Elon Musk anunciou que a sua empresa Tesla, que fabrica automóveis, vai construir um robô em forma de humano, ou, pode-se dizer, um humanóide. O nome será bem original: Tesla Bot. Codinome: Optimus. O robô foi apresentado em evento realizado anualmente pela Tesla e Musk fez subir ao palco uma pessoa vestida de robô que dançou e brincou. Era a dica. O evento parece ser mais um show de marketing do que vida real, para dar aquela sensação de que a Tesla está muito à frente no futuro. Musk pode até fazer mesmo robôs em formato de humanos, mas ele mesmo não conseguiu explicar ao certo para que serviriam. Ir ao supermercado, talvez? Sim, Musk deu a entender que eles podem servir para isso já que informou que os robôs não serão usados na produção dos carros da Tesla. Além disso, o bilionário não costuma cumprir seus cronogramas para a construção desses seres do futuro. Em 2019, ele prometeu, por exemplo, que em 2020 a empresa teria um milhão de “robotaxis” na estrada. Já é 2021 e ninguém viu e ninguém sabe até agora onde estão os robotaxis.