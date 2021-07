O risco político de Paulo Guedes

VEJA Mercado Abertura, 08 de julho.

O ministro Paulo Guedes distribuiu suas frases de efeito ontem em sessão na Câmara dos Deputados. Para defender sua reforma do imposto de renda disse que os ricos não deviam ter vergonha de ter dinheiro, mas de não pagar impostos. E também disse que o dólar poderia estar mais baixo se não fossem os ruídos políticos. Mas o próprio Paulo Guedes virou um ruído político com a reforma do imposto de renda que enviou ao Congresso e que abalou os mercados. E a CPI da Covid segue os seus rumos. Enquanto isso, na véspera do véspera do feriado da bolsa, os investidores estarão de olho na inflação medida pelo IPCA, nos dados do seguro-desemprego nos Estados Unidos e nas variantes do coronavírus ameaçando recuperação das economias pelo mundo.

LEIA MAIS: Dólar poderia estar mais baixo sem ruído político, diz Guedes

Nos fatos relevantes, destaque para o lançamento de ações da Três Tentos Agroindustrial que captou pouco mais de 1,1 bilhão de reais. Teve ainda a confirmação da venda da InfraCo, da Oi, para um fundo do BTG e a Globenet. E a Tim anunciou a saída do seu CFO e diretor de relações com investidores, Adrian Calaza, por motivos pessoais.