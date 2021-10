O recado de Rodrigo Pacheco a Paulo Guedes

Atualizado em 5 out 2021, 17h19 - Publicado em 5 out 2021, 17h03

Por Josette Goulart

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou bem claro que o ministro da economia, Paulo Guedes, não deve contar com a reforma do imposto de renda como fonte de custeio para um programa social que reduza custo do gás de cozinha ou aumente e amplie o Bolsa Família. Pacheco disse a jornalistas na tarde desta terça-feira, 5, que o Bolsa Família é uma prioridade e por isso pede que o ministério da economia apresente e estude alternativas para a fonte de custeio e avisa que e equipe econômica não deve apostar todas as fichas num único projeto, que sequer foi apreciado ainda pelo Senado. “Não é razoável. É até temerário”, disse Pacheco sobre ter apenas a reforma do imposto de renda como alternativa. Todos os sinais mostram que o Senado não deve aprovar o projeto neste ano e mesmo o relator, senador Angelo Coronel, já disse que quer ter tempo para ouvir a sociedade e não vai apresentar relatório sob pressão.

O ministro Paulo Guedes vem defendendo a ideia de usar os recursos que serão obtidos com a reforma do imposto de renda para elevar o valor do Bolsa Família para 300 reais, um reajuste de 50% no valor atual. Mais cedo, em evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Confederação Nacional da Indústria, o presidente Rodrigo Pacheco já havia dito não era razoável discutir um novo modelo de Imposto de Renda sob o pretexto de que seria a única saída para ter um Bolsa Família no Brasil.