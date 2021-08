O que o dono da Smart Fit pensa sobre comprar a Bodytech

Com os bilhões que embolsou na oferta inicial de ações (IPO) há poucas semanas, logo a Smart Fit começou a ser alvo de especulações de que poderia comprar a rede Bodytech. A empresa até já analisou a empresa no passado, mas o que dizem pessoas próximas ao dono da Smart Fit, Edgard Corona, é que ele tem dito que o negócio não faz sentido. É uma âncora muito pesada para carregar, ainda mais agora com concorrentes diretos como a Bluefit partindo também para o IPO. Para quem trabalha com academias de tamanhos na média de 1,2 mil metros quadrados, que é o caso da Smart, entrar no mercado de superacademias de 10 mil metros quadrados, como a Bodytech, seria mudar muito o esquema de jogo. Corona tem dito a seus executivos que quer se manter no que prometeu ao investidores durante os roadshows antes de lançar as ações: crescer organicamente com 200 a 250 novas academias por ano, focada em tecnologia e baixo custo.