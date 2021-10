O que Meirelles, André Esteves e Wilson Ferreira dizem sobre crise fiscal

O secretário de Fazenda de São Paulo e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, diz que o governo está quebrando os fundamentos e o mercado está antecipando problemas de longo prazo ao reagir à mudança do teto de gastos para financiar o Auxílio Brasil. “Mas não só os mercados anteciparam, os secretários também anteciparam quando ontem pediram demissão todos por motivos pessoais no mesmo dia”, disse Meirelles no Fórum Empresarial do Lide. No mesmo evento, o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, disse que os mercados reagem porque neste momento ficaram inseguros sobre o futuro da disciplina fiscal, já que ninguém pode gastar mais do que ganha no longo prazo.

O presidente da Vibra Energia (BR Distribuidora) e ex-presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, diz que é fato o que Meirelles disse sobre os fundamentos da economia. O que levanta a economia é investimento com capital privado e de fora e este tipo de estresse, segundo o executivo.