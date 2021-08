O que é payroll e por que ele pode afetar tanto as bolsas?

Não é só de Brasil que vive o Ibovespa. A criação de novas vagas de emprego nos EUA indica a que pé está a recuperação da maior economia do mundo. Se o número vier abaixo ou acima do esperado pelo mercado, os efeitos certamente serão sentidos pelas bolsas do mundo inteiro. O Non-Farm Payroll (folha de pagamento não-agrícola), popular payroll, é publicado mensalmente pelo Departamento de Trabalho dos EUA desde 1939. No Brasil, o indicador seria o equivalente à PNAD Contínua, do IBGE. Em julho, foram abertas 943 mil vagas nos EUA, acima das 870 mil projetadas pelos analistas da agência Bloomberg.

O payroll forte de julho trouxe otimismo para as bolsas. “Os Estados Unidos são a locomotiva mundial. Mais empregos significam que o país está crescendo e melhoram as perspectivas para as exportações brasileiras, uma vez que somos importantes parceiros comerciais deles”, analisa Ulisses Ruiz de Gamboa, pesquisador e professor de economia do Mackenzie. Segundo o economista, a abertura de mais vagas do que o esperado reduz a aversão ao risco dos investidores como um todo e pode aumentar o fluxo de capital estrangeiro nos países emergentes. “Se houvesse um cenário internacional negativo, a tendência seria de diminuição no fluxo dos emergentes”.