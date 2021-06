O que é o poderoso Livro Bege que mexe nos mercados?

O Federal Reserve, banco central americano, divulgou nesta quarta-feira, 2, o popular Livro Bege, também conhecido como Resumo dos Comentários sobre Condições Econômicas Atuais. Mas por que Livro Bege? Se trata de um relatório divulgado oito vezes ao ano sobre a situação da economia americana. Ele tem esse nome porque as cópias internas do Fed são de cor bege, ainda que os papéis divulgados ao público tenham capa branca. Curiosamente, essa mesma publicação tinha capa vermelha e era chamada de Livro Vermelho até meados de 1985, quando aconteceu o primeiro lançamento público do relatório.

Na edição desta quarta-feira, o Fed destaca o crescimento das pressões inflacionárias na economia americana, podendo provocar aumento de custos e de preços nos próximos meses. ““Os custos de insumos continuaram a aumentar em toda a linha, com muitos contatos notando aumentos acentuados nos preços das matérias-primas de construção e manufatura”, diz em um trecho.

O livro é desenvolvido em conjunto pelas 12 filiais regionais do Fed, que conduzem entrevistas com economistas, banqueiros e outros participantes do mercado local. Ele é considerado uma espécie de antecipação de reuniões importantes do órgão americano. Além do Livro Bege, o Fed também é responsável pelo Livro Verde, que contém análises da economia internacional, e também pelo Livro Azul, que oferece alternativas de política monetária para o país. Destes, apenas o Livro Bege é disponibilizado ao público.