O que é follow-on e por que a ação da Totvs caiu após ela anunciar o dela?

Nesta segunda-feira, 13, a empresa de tecnologia Totvs revelou ao mercado que vai fazer uma oferta subsequente de ações para levantar, no mínimo, 1,5 bilhão de reais para novas aquisições. Também conhecida como follow-on, a operação nada mais é do que a emissão de mais ações da companhia na bolsa a um preço mais em conta, para incentivar os investidores a adquirir esses novos papéis e a empresa receber o dinheiro que espera levantar. “Um follow-on ocorre quando uma empresa, que já realizou seu IPO, decide ofertar mais ações no mercado. No caso da Totvs, essa operação será realizada inicialmente por meio de uma oferta restrita e, ao considerar as ações adicionais, o montante poderá chegar em 2,5 bilhões de reais”, diz Thayná Vieira, economista da Toro Investimentos. No pregão de hoje, a companhia foi uma das poucas a cair e chegou a operar em queda de quase 1%. Segundo os analistas, isso pode ter relação com o follow-on. “Vai vir uma oferta grande de ações e o mercado tem a oportunidade de comprar mais barato. Geralmente, o papel cai porque o preço vem abaixo do preço de mercado”, avalia Alex Gonçalves, sócio da RPS Capital.