O que diz o relator da PEC dos Precatórios sobre votar ou não nesta terça

O relator da PEC dos Precatórios, deputado Hugo Motta, do Republicanos, está dizendo a seus interlocutores em Brasília que “mais do que nunca, com a decisão do Supremo, tem que votar amanhã (terça-feira, 09)”. O deputado se refere às decisões da ministra Rosa Weber que suspendeu o chamado orçamento secreto e ainda exigiu explicações sobre a tramitação da PEC dos Precatórios, sob suspeita de ter sido aprovada em primeiro turno mediante negociação de emendas.

Na noite desta segunda-feira, 08, no entanto, o próprio deputado considerava uma incógnita como estará o quórum. A PEC muda o teto de gastos e o pagamento de precatórios, mas, para garantir a aprovação o governo precisa de no mínimo 308 votos, por isso o quórum é tão importante.