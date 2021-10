O que chamou a atenção dos empresários em jantar com Haddad, do PT

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Por Josette Goulart 14 out 2021, 17h19

O ex-prefeito Fernando Haddad esteve em um jantar com empresários nesta quarta-feira, 13, em São Paulo. Um dos pontos que chamou especial atenção de alguns empresários foi a quantidade de vezes em que ele mencionou que a campanha do PT estará altamente focada em diversidade como uma forma de se contrapor a Bolsonaro. Além disso, Haddad falou que o PT é de centro-esquerda, que a ex-presidente Dilma Rousseff foi a responsável pelo fracasso econômico na era PT no governo federal e que o ex-presidente Lula nunca soube da corrupção na Petrobras, que foi atribuída a diretores da época.

Entre os nomes que participaram do jantar estão alguns como José Olympio, do Credit Suisse, Jean Jereissati, da Ambev, Luís Henrique Guimarães, da Cosan e até Washington Cinel, empresário bolsonarista.