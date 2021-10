O poder de venda de Rayssa, a fadinha do skate

Bastou colocar nas suas redes sociais uma campanha com a Rayssa, para a BrasilPrev perceber o poder de venda da fadinha do skate. Em um único dia, a empresa vendeu 25 mil novos planos de previdência BrasilPrev Júnior para crianças e jovens de 0 a 20 anos. Para se ter uma ideia, durante o mês de setembro inteiro, a empresa tinha vendido 3,7 mil planos. A BrasilPrev é a empresa de previdência privada do Banco do Brasil.