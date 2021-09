O Orçamento fake de Guedes entregue ao Congresso

Todo ano, o Orçamento entregue pelo Ministério da Economia sofre mudanças até ser aprovado pelo Congresso. Desta vez, o Orçamento de 2022 já entrou com o carimbo de fake. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já tinha dito publicamente que o ministro Paulo Guedes teria que incluir o pagamento dos 90 bilhões de reais em precatórios por obrigação legal, mas que até o fim do ano eles dariam um jeito nisso. O próprio Congresso pode aprovar uma PEC para parcelar os precatórios, mas o presidente do Supremo, Luiz Fux, também está empenhado em resolver o problema e liberar Orçamento. Mas como ainda não tem uma solução definida, o Orçamento do ano das eleições gerais chegou sem novo Bolsa Família, sem dinheiro para emendas de relator, sem reajuste de salário mínimo, mas com o dinheiro para precatórios.