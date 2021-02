O novo projeto de Carlos Wizard

Os empresários Carlos Wizard e Ricardo Bellino lançaram nesta semana o projeto Escola da Vida, uma série de aulas onde compartilham experiências empresariais de suas trajetórias. Com duração de 60 minutos e sempre as 5h55 da manhã, a série, inicialmente disponível na nova rede social Clubhouse, já está sendo transmitida no Facebook, YouTube e Twitter e, em breve, será estendida para o LinkedIn e para o Instagram.

