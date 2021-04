O novo ataque da Odebrecht contra a Lone Star na Atvos

A Odebrecht notificou por carta todos os conselheiros da Atvos alegando que existe um conflito de interesses do atual presidente do conselho da companhia, Gustavo Aurvalle Alvares, que ao mesmo tempo é o representante da Lone Star no Brasil. A gestora de fundos Lone Star conseguiu na Justiça assumir o controle da Atvos, em uma briga gigantesca com a Odebrecht em torno do plano de recuperação judicial que reestruturou dívidas de cerca de 15 bilhões de reais. Ao assumir a companhia, a Lone Star trocou toda a administração e inclusive o advogado da recuperação. O que a Odebrecht alega é que o conflito existe porque a Lone Star litiga contra a própria Atvos ao ter pedido a falência de duas usinas da empresa, que atua no setor agroindustrial.

A Lone Star por sua vez entende que a Odebrecht está criando caso já que o fundo além de acionista também é credor da Atvos em quase 2 bilhões de reais e, portanto, não tem o menor interesse de que a empresa não se recupere. O objetivo declarado do fundo é alterar o plano de recuperação judicial alegando que privilegiou os bancos. Pelo plano hoje em vigor, os bancos podem a qualquer momento subscrever ações da empresa. Se isso acontecer, a Lone Star perde o controle da companhia.