O nome de Flavio Bolsonaro para a ANP

Após o acordo para voltar as nomeações para as diretorias das agências reguladores, inicia uma corrida entre congressistas para emplacar seus indicados. E um já parece estar certo. Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) quer colocar Cézar Caram Issa como diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo.

O cargo está vago desde a saída de Décio Oddone, ainda no ano passado. Issa é do quadro de servidores da ANP e está lotado como superintendente de Distribuição e Logística.

