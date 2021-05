O insucesso da missão militar na Amazônia retratado no Financial Times

A imagem do Brasil está mais uma vez arranhada em função do desmatamento na Amazônia. Desta vez nas páginas do mais influente jornal de economia do mundo, o Financial Times, que publicou nesta terça-feira, 11, uma reportagem dizendo que a as Forças Armadas brasileiras não conseguiram combater o desmatamento, apesar de terem aplicado multas e apreendido 500 mil metros cúbicos de madeira contrabandeada. “O desmatamento atingiu no ano passado seu nível mais alto em 12 anos na região, com madeireiros ilegais, garimpeiros e grileiros derrubando mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta – uma área sete vezes o tamanho de Londres”, diz a reportagem.

O jornal ainda reforçou que o país tem o Ibama e o ICMBio, especializados no assunto de fiscalização da Amazônia, mas que tiveram seus orçamentos comprimidos, ficando a fiscalização a cargo dos militares, que não têm experiência neste tipo de ação. A questão do desmatamento na Amazônia está levando fundos a deixarem de investir no país, ameaça o acordo Mercosul e União Europeia e ainda enquadra o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima, que prometeu que ampliaria a fiscalização.