O gin brasileiro premiado no Oscar dos gins

A destilaria brasileira Amázzoni ganhou o prêmio de “Destilaria do Ano”, no World Gin Awards 2021. A empresa tem apenas 4 anos e seu primeiro prêmio internacional veio em 2018, quando ganhou na categoria de melhor produtor artesanal na mesma premiação. Na época, produzia 500 garrafas por dia, em sua fábrica no Rio de Janeiro. Agora já são 1.500 garrafas todos os dias, vendidas no Brasil e em outros 12 países. A destilaria se gaba de usar três ingredientes que nunca antes foram explorados como princípios botânicos da bebida: castanha do Pará, cipó cravo e o maxixe. Foi a forma que os criadores da empresa, Arturo Isola, italiano radicado no Brasil, e o artista plástico Alexandre Mazza, encontraram para botar um aroma brasileiro em um mercado que tem 400 anos de tradição do velho mundo. Arturo Isola também explica que o nome da destilaria, Amázzoni, significa guerreiras amazônicas. “Tudo na marca representa o Brasil, sendo uma empresa 100% brasileira que empodera as mulheres”, diz Isola.