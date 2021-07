O fundão eleitoral de Arthur Lira

Enquanto se discute se o presidente Jair Bolsonaro deve vetar o fundo eleitoral aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 5,7 bilhões de reais, outro dispositivo eleitoreiro três vezes mais bilionário segue sendo aprovado sem qualquer polêmica. São as chamadas emendas de relator, ou RP9. Neste ano, o relator do Orçamento distribuiu 17 bilhões de reais em RP9. Na Câmara, os deputados dizem que Arthur Lira é dono de 11 bilhões de reais destas emendas, ou seja, sozinho ele é dono de quase o dobro do fundão eleitoral. É dinheiro que, apesar de ter sido distribuído nos ministérios pelo relator, só é executado a pedido de determinado parlamentar com o aval do presidente da Câmara, segundo contam os deputados.

É com dinheiro destas emendas que são feitas obras ou adquiridos equipamentos agrícolas ou hospitalares a pedidos de parlamentares. Em alguns casos, parlamentares destinam verbas para bem longe de seu domicílio eleitoral.

O fundão de campanha é distribuído para candidaturas em todo o país. Já o fundão das emendas só pode ser usado por deputados e senadores. Nas eleições de 2018, foram 29 mil candidatos aos cargos de presidente, governadores, deputados e senadores. Supondo que o fundão de 5,7 bilhões de reais fosse distribuído igualitariamente, cada candidato receberia em torno de 200 mil reais para fazer sua campanha. Já o fundão das emendas, se distribuído igualitariamente aos cerca de 600 deputados e senadores, são 28,5 milhões de reais para cada um. Claro que são extrapolações já que os partidos recebem montantes distintos do fundo de financiamento de campanha e não são todos os parlamentares agraciados com as verbas das emendas de relator. No fundão de campanha, a oposição tem um orçamento considerável. No fundão das emendas, a verba para a oposição é bem mais minguada.

Na LDO deste ano, mais uma vez foram aprovadas as emendas de relator. O montante para 2022, no entanto, só será conhecido durante as discussões em torno da Lei do Orçamento.