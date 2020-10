O fator que pode fazer o real ter vida nova em 2021

Atualizado em 7 out 2020, 09h39 - Publicado em 7 out 2020, 09h26

A pandemia pegou em cheio o mercado financeiro brasileiro e transformou o real na moeda que mais se desvaloriza em 2020. A queda frente ao dólar é maior do que a de outros importantes emergentes, como Turquia, Argentina, Rússia ou África do Sul. Contudo, há um fator escondido na pandemia que pode fazer o real ter vida nova em 2021. Estaria um boom da moeda brasileira por vir?

Segundo Robin Brooks, economista-chefe do Instituto Internacional de Finanças, a associação global da indústria financeira, o real está extremamente subvalorizado em seus modelos. “A introdução e ampla distribuição de uma vacina Covid-19 é o principal catalisador positivo. Será um choque positivo na demanda global, os preços das commodities vão se recuperar e o real vai subir”, garante.

A lógica é simples. Hoje, já falta comida na China, insumos produtivos na Europa e em outros lugares do mundo. Quando todos colocarem as cabeças para fora de suas casas a partir da imunização coletiva por meio das vacinas, haverá um choque de demanda. E como dizem: o Brasil é o celeiro do mundo. Caberá ao país ofertar os produtos num momento de retomada acelerada da produção e do consumo.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter