O extraordinário lucro 1.338% maior da CSN

VEJA Mercado abertura, 28 de julho.

Os olhos dos investidores se voltam hoje para a decisão do comitê de política monetária americana, o Fomc, na sigla em inglês. A decisão sobre juros nos Estados Unidos sempre pode mudar o rumo mundial do dinheiro e, por consequência, definir quedas ou altas da bolsa. Na sequência da publicação da decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell fará seus comentários sobre à decisão.

Enquanto o Fomc não chega, os investidores tendem a repercutir os balanços, em uma temporada superaquecida. A CSN registrou um lucro 1.338% maior do que no ano passado. Mesmo no critério ajustado, o lucro foi 365% maior. No semestre, 676% maior. “Esse resultado extraordinário é consequência da combinação de melhores preços e eficiência nos custos em basicamente todos os segmentos de atuação”, disse a siderúrgica na divulgação dos resultados. Bota extraordinário nisso. Efeito dos preços das commodities. O lucro foi de quase 5 bilhões de reais.

Agora pela manhã, o banco Santander divulgou um lucro 98% maior do que o ano passado. A rede Assaí lucrou 82% mais. A Vivo 21% mais. A locadora Unidas reverteu prejuízo e lucrou 239 milhões de reais. Já o Carrefour teve uma queda de quase 17%. Uma das explicações é que as redes supermercados tiveram grande aumento de vendas durante a pandemia no ano passado, especialmente durante o período de isolamento.