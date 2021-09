O espírito animal está levando o mundo a recordes de negócios

Meio trilhão de dólares foi o volume de negócios em fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no mundo durante o mês de agosto, um mês em que, teoricamente, com o verão e as férias no hemisfério norte deveria registrar um volume menor de negócios. Mas o verão não esfriou, pelo contrário, esquentou os negócios e colocaram o ano de 2021 no rumo dos recordes de M&As, segundo levantamento da empresa Refinit e publicado pelo jornal Financial Times. O mundo já registrou neste ano, até agosto, 3,9 trilhões de dólares em negócios, volume já próximo do último recorde de 4,3 trilhões de dólares no ano de 2007, quando o mundo vivia uma euforia e um boom generalizado, pré-crise financeira mundial de 2008. Os motivos listados pelo Financial Times para a euforia de agora: baixos custos de empréstimos, trilhões de dólares no cofres de grupos de private equity e o retorno de espíritos animais às diretorias de empresas.